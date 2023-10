Panelista del programa de Fantino explotó de ira en vivo porque Massa fue el más votado

Durante la transmisión de “Universo Fantino” por Neura, Alejandro Fantino y Sergio “Tronco” Figliuolo, tuvieron un acalorado cruce al analizar el clima post electoral.

El columnista, fue muy crítico con la situación actual del país y la victoria de Sergio Massa, acusó al ex conductor de Animales Sueltos de “estar en Narnia”.

“Vos no vivís lo que yo vivo, de verdad no vivís en choto, no sabes lo que es los nenes, mi hermana yo rompiéndome el orto con una empresa boludo que la mantengo porque trabajo 28 horas por día”, le recriminó el panelista.

“A mi viejo se le rompió el televisor ¿que hace un jubilado? ve tele, no hay repuesto del parlante de la concha de tu madre. Acá mira la radio estamos hace 8 meses soldando cables porque no hay un puto para comprar”continuó.

Ante los reclamos de Tronco que seguía enojado, Fantino le respondió: “tampoco la llores, tenes una camioneta” y esa fue la frase que hizo estallar de ira a su compañero.

Mientras el periodista continuaba el análisis de la coyuntura política con los restantes panelistas, Figliuolo comenzó a agarrar sus cosas y guardarlas para retirarse de la transmisión mientras le gritaba: “no tenes ni idea lo que vivo yo no tenes ni idea lo que hago yo, lo que hice por esta poronga”. Finalmente abandonó el piso ante la miraba absorta del conductor.

Posteriormente Fantino fue consultado por la situación y dejó en claro que estaba todo bien, que “Tronco” era su amigo de toda la vida y todo continuaba en paz pese al suceso.