El explosivo cruce entre Ángel de Brito y Rodrigo Lussich

Rodrigo Lussich anunció la separación de Marina Calabró de Martín Albrecht tras 10 años de pareja. Por su lado Ángel de Brito tildó a los “Socios del Espectáculo” de traidores por revelar el fin relación para ganar la primicia.

Lussich al empezar la emisión del programa con una referencia al malestar que tendría Calabró por que la noticia se conociera en Twitter, cuando en paralelo su ahora ex pareja había autorizado a De Brito a dar el anuncio en LAM.

“Me ganó, no una obsesión con vos Ángel de Brito, en todo caso mirate al espejo…Porque si hay un tipo que habla todos los días de nosotros, nos boludea, nos chicanea, nos dice bailarines, que no nos ve nadie, que publica nuestro rating, hace campañas para que este programa se levante hace dos años porque te jodió que vengamos acá en tu lugar y vos no te fuiste a Telefe, sos vos”, inició el co conductor de Socios.

Y agregó: “Estás obsesionado con nosotros, sos vos. Que no nos ve nadie, que no tenemos primicias. Todos los días, sistemáticamente. Nos tenés de hijos.Saldría con una ametralladora todos los días. Es más lo que me censuro que lo que hablo”.

“Te va bárbaro, tenés rating, tenés primicias. Sos un choriplanero del chimento, lo fuiste toda la vida. Viviste siempre del Bailando y después de Gran Hermano. Tanto que odiás a los choriplanero. Soy mucho más completo que vos. Pero no te hagas el cínico. Antes de fijarse en mi culo, lávense en el suyo”, concluyó visiblemente molesto.

Por su lado el conductor de LAM, recogió la nota que Laura Ubfal realizó sobre el descargo de Lussich para volver a cargar sobre el ciclo que lleva adelante el uruguayo junto a Adrián Pallares.

“Las lacras de @rodrigolussich y Pallares traicionan a su amiga Marina Calabro y quieren desviar el tema usándome.DOS BASURAS DE AMIGOS.fracasaron en @AmericaTV y ahora en @eltreceoficial. Se la Comieron doblada con @rialjorge cuando se metió con la sexualidad de Pallares.NO SIRVEN PARA NADA”, posteó en su cuenta de X.

