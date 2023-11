La furia de Alfredo Casero contra los que votan a Massa: “Pueblo tan de mierda”

Alfredo Casero conocido por sus opiniones políticas filmó un video de poco más de 4 minutos en donde estalla de bronca por la situación del país y por la gente que el próximo 19 de noviembre votará por el actual ministro de Economía Sergio Massa.

Apenas inicia el video grita: “Ya déjense de hinchar las pelotas, se están llevando el país. Son cuatro hijos de puta que hay que colgarlos, como decía Perón. Yo voy a tener que andar con el puto alambre de fardo en el bolsillo”.

“No puede ser que tengan tanta sangre de pato, no puede ser que para lo único que griten es para ver a Messi, no puede ser un pueblo tan de mierda que vienen cuatro fracasados hijos de puta como los radicales, Negri, la concha de tu madre y el teniente coronel de la pandemia, no sirvieron para nunca un puto carajo”, sigue enfervorecido.

“Se lo va a llevar Massa un tipo que lo velos duro, un tipo que no tiene ningún derecho de estar ahí porque no lo quiere nadie y lo sabemos” expresa sobre una posible victoria del candidato del oficialismo.

“Tienen reptando a la gente para que le den plata, plata que no sirve de nada”, lanza y continúa su extensa crítica.