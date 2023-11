¿Cuál es la diferencia entre impugnar y votar en blanco?

Mañana los argentinos definirán quien será el próximo presidente en una contienda entre Javier Milei y Sergio Massa. Muchos todavía no tienen decidido quién será su elegido y otros optarán por no darle su voto a ninguno de los dos sin embargo la diferencia entre los tipos de votos es algo que todavía no queda del todo claro. ¿El blanco ayuda al primero o no infiere? En esta nota te contamos todo lo que necesitás saber.

–VOTO AFIRMATIVO: Aquel en donde el ciudadano coloca en el sobre la boleta oficial emitida para dicha elección. La misma no debe contener, ni ningún tipo de anexo, ni tachaduras, ni escrituras, ni cortes.

–VOTO BLANCO: Es otro tipo de voto válido en donde el votante deja el sobre vacío coloca un papel en blanco

–VOTO RECURRIDO: Este caso ocurre cuando alguna de las autoridades de mesa o fiscales partidarios por alguna razón cuestionan la validez del voto. Para esto deberán completar una planilla con todos los datos de la persona que solicita se recurra el mismo y la causal por la que lo pide.

–VOTO DE IDENTIDAD IMPUGNADA: Cuando la persona que se presenta a votar no concuerda con la que se muestra en el documento. Este tipo de voto se contabiliza pero no se suma en el escrutinio.

-VOTO NULO: Son aquellos que se emiten con una boleta de una elección anterior, o en donde en el sobre el emisor del voto coloca algún objeto extraño, una foto, un texto de su autoría, etc.

Ahora bien, conforme la Constitución Nacional, los votos que se tendrán en cuenta en la segunda vuelta serán los válidos y afirmativos por lo que el voto en blanco en ese caso de forma indirecta achica el universo de votantes y de esta manera afecta al resultado electoral.

