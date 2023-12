Echaron a Virginia Gallardo de Socios del Espectáculo de forma inesperada

Ángel de Brito adelantó en LAM que la bailarina había sido despedida del ciclo de noticias de la farándula de manera abrupta.

Virginia Gallardo no formará parte de los cambios que plantearon los conductores de Socios del Espectáculo para la próxima temporada.

“Me voy. ¿Qué pasó? Nada, cambios en el programa, me voy en dos semanas, el 15. Son cambios en el programa. Me lo comunicaron, fue un año hermoso para mí, inesperado haber vuelto con este equipo en su momento y entiendo que la tele es así”, le contó Gallardo al notero.

Y agregó: “Los conductores hablaron conmigo…me dijeron que quieren ir por otro lado, más periodístico. Yo ingresé por dos meses y me quedé todo el año… ahora buscaré ir por otro lado”.

“Siempre tuve libertad y traje mucha información. Por lo pronto es una renovación, vendrá otra persona más acorde a las necesidades nuevas. El 15 es mi último día, ya estaba establecido. Qué vengan nuevas y buenas propuestas, las que sean”, concluyó.