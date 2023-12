Alberto Fernández desmintió a Patricia Bullrich

En el día de ayer la ministra de Seguridad Patricia Bullrich utilizó sus redes sociales para adelantar que iba a dar de baja un decreto de Alberto Fernández. Hoy, el ex presidente la desmintió.

“SE DEROGÓ EL DECRETO DE CUSTODIA PRESIDENCIAL ¡Se terminan los privilegios de la clase política! Poco antes de terminar su mandato, Alberto Fernández dictó un decreto que le concedía custodia de por vida a él y a sus familiares, incluso afuera del país. Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos”, narraba el mensaje de Bullrich que luego borró de sus redes.

Automáticamente las redes comenzaron a divulgar que Fernández había firmado tal decreto con el fin de mantener de por vida una custodia. El gasto del que hablaban era importante.

Hoy el ex mandatario salió al cruce y le recordó que en su cargo no tiene potestad para derogar un decreto presidencial y que el mismo debía ser tratado por el propio Javier Milei en su calidad de presidente actual.

“En el día de ayer, la Ministra de Seguridad difundió un tweet en el que informaba la derogación de un decreto firmado por mi y aclarando que iba a poner el fin al gasto que representa que un ex presidente cuente con custodia cuando se desplaza al exterior”, comienza el descargo del ex Jefe de Estado.

“Para mi sorpresa, el tweet ha sido borrado de la cuenta de la Ministra de Seguridad y la copia del decreto estaba firmado por Bullrich, quien solo puede firmar resoluciones ministeriales. Los decretos deben ser rubricados por el Presidente de la Nación”, agrega.

“Ello me lleva a pensar que fue el inicio de una “operación de prensa” acordada inicialmente con un medio (que cuenta con los servicios periodísticos del señor Diego Cabot) al que se sumaron otros que solo repitieron la supuesta información. El decreto 735/23 que yo suscribí, solo puso la dependencia funcional del servicio de custodias de los ex presidentes y vicepresidentes en la Órbita de la Casa Militar y la Secretaria General, organismos que siempre tuvieron la función de custodia del Presidente en ejercicio”, explica.

“Su mano derecha, el Diputado Milman está denunciado en el atentado contra la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y yo personalmente tengo una demanda civil pendiente contra la ministra Bullrich. Es claro que no hay garantía alguna de imparcialidad en el manejo de la custodia de los ex mandatarios opositores. Si faltaba alguna duda, basta con la publicación borrada de un decreto firmado por ella, sin facultades para hacerlo”, continúa la explicación del porqué del decreto.

