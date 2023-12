La fuerte pelea entre Esmeralda Mitre y Karina Mazzocco

Desde “A la Tarde”, enviaron un móvil para entrevistar a la heredera de La Nación, Esmeralda Mitre a raíz de visita de la vicepresidente a las oficinas del multimedia.

“Esmeralda está furiosa porque se siente subestimada por los primos”, presentó la entrevista Mazzocco y al escuchar estas palabras la hija de Bartolomé explotó.

“No, yo no me siento subestimada por nada! Por favor Karina de ninguna manera, no me siento subestimada por nada… no hagamos espejos por por favor”, respondió furiosa Mitre.

KM: No, discúlpame, yo no estoy haciendo ningún tipo de espejo.

EM: Entonces no digas que me subestiman.

KM: Tranquila. Yo entiendo que estás nerviosa por esta situación.

EM:tranquila vos también … No me digas que me subestiman porque me ofenden.

KM: Bueno, pero ese es asunto tuyo, charlalo con tu terapeuta, no te estoy diciendo eso.

EM: -¿¡Perdón?! A mí no me subestimó nadie. No tengo nada que charlar con mi psicólogo, mis primos se sienten subestimados!

KM: No sé si tan subestimados porque están haciendo una reunión atrás tuyo.