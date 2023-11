En medio de versiones de maltrato Fátima Florez negó estar separada

La humorista Fátima Florez desmintió los rumores de separación del candidato a presidente liberal Javier Milei. “Todo falso”, expresó.

En Socios del Espectáculo revelaron la versión sobre la ruptura de la pareja en medio de un escándalo que implicaría malos tratos y gritos varios.

“Me animo a confirmar la separación porque he hablado con gente del entorno de él, los cuales no ven con buenos ojos a Fátima. Y con gente del entorno de ella, que tampoco ven con buenos ojos a Milei”, contó la panelista Nancy Duré.

“También hablé con vecinos del edificio de Fátima, que ya se fueron a quejar por los gritos”, agregó la periodista.

Sin embargo la comediante fue entrevistada por el programa radial “Por si las Moscas” y negó rotundamente esta versión. “Estoy muy feliz. Hace ya cuatro meses que estamos en pareja, conocí a una persona increíble. Es cariñoso, super inteligente, tenemos unas charlas increíbles, una conexión espiritual superlativa… Estamos muy felices”, declaró Florez.

Sobre las versiones de gritos entre ambos explicó que en realidad no era una pelea sino un festejo. “Ese día era su cumpleaños, la pasamos fantástico. Era muy importante porque era su cumpleaños, y se festeja con todo”.