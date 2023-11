Margarita Barrientos: “Voy a votar a Javier Milei”

La dirigente social y fundadora del comedor “Los Piletones”, Margarita Barrientos, expresó este lunes su respaldo a la candidatura presidencial del economista liberal Javier Milei.

“Lo voy a votar. La gente tiene que tener un cambio”, dijo, aunque remarcó algunas diferencias con las ideas que plantean desde el partido de La Libertad Avanza, como el sistema de vouchers.

Barrientos junto al ex-presidente Mauricio Macri.

“Creo que ya tenemos demasiadas trabas como para que nos pongan otra”, sostuvo. Además, analizó el panorama económico y social que atraviesa el país y aseguró que se está atravesando “una situación muy difícil”.

“Yo en estos cuatro años he sufrido mucho. En Los Piletones le doy de comer a 3000 personas diariamente.”, explicó Barrientos.

“En Santiago del Estero tuve que cerrar el comedor donde comían 6000 personas por día porque no lo podía mantener. Me cansé de pedirle al gobierno. La mercadería que nos mandaban estaba vencida, con gorgojos, con gusanitos”, denunció.

De cara al balotaje del próximo 19 de noviembre, Barrientos anticipó su voto sin vueltas: “Voy a votar a (Javier) Milei porque ya tenemos algo que nos está haciendo sufrir terriblemente.”

“Ya estamos, ya vivimos. Y yo creo que la gente tiene que, como dije una vez cuando estaba Mauricio (Macri) para postularse para Presidente. (La gente) tiene que tener un cambio. En este caso, conocerlo a Milei va a ser otra experiencia porque le vaya bien o le vaya mal, dentro de cuatro años no lo vamos a votar. Pero queremos conocer algo nuevo. Y yo a (Sergio) Massa yo lo conozco y conozco toda su comitiva desgraciadamente, ¿no? Pero yo no necesito ayuda para mí. Yo necesito para la gente, que la gente tenga para comer todos los días. No estar cambiándole de menú porque la carne aumentó y no puedo comprar esa carne que quería que la gente comiera”, sostuvo.